Luca Vezil conduce “Are you the one? Italia”

Un gioco che aiuta a trovare l’anima gemella, si tratta di "Are you the one? Italia", titolo della versione italiana del dating show che approda in esclusiva su Paramount + dal 15 febbraio. Alla conduzione debutta Luca Vezil, content creator da oltre un milione di follower e ambassador di diversi brand iconici. In cosa consiste il programma? Dieci ragazzi e dieci ragazze - che un gruppo di esperti ha abbinato in dieci coppie perfette - dovranno “rintracciare” il vero amore. Per vincere il montepremi di 200 mila euro ai concorrenti verrà affidato il compito di superare dieci match, pena la perdita dell’intera somma di denaro. Ad aiutarli nella ricerca, una serie di giochi e di sfide che darà ai vincitori la possibilità di conoscersi meglio nel corso di date romantici.

Luca, sei pronto per questa nuova avventura?

«È il debutto per me di qualcosa che non era nei piani. Quando mi hanno chiesto di condurre questo programma, mi sono trovato un po’ spiazzato (ride), ma quando ho iniziato, mi sono subito trovato a mio agio. Sono stato accolto con entusiasmo da tutto il team e ci ho messo tutta l’umiltà di un ignorante, per apprendere quanto più possibile da questa esperienza. Avere tanti follower non ti dà certo la patente per fare tutto. La conduzione in tv è un’esperienza straordinaria, ma richiede impegno e dedizione. Comunque sono prontissimo!».

Ci spieghi in poche battute come si svolge il gioco?

«I concorrenti sono stati provinati e attirati un po’ con l’inganno, nel senso che è stato detto loro che avrebbero trovato qualcuno con cui flirtare. Molti pensavo che si trattasse di un format tipo "Ex on the Beach" o "Temptation Island". È toccato a me svelare per la prima volta ai ragazzi - opportunamente intervistati dai responsabili del casting che hanno descritto il loro profilo psicologico - la modalità vera del programma, tra sfide e giochi per arrivare al traguardo. La ricerca dell’anima gemella e quella della componente monetaria (un montepremi da 200mila euro) sono il motore di questo dating. La cosa divertente è che anche io, da conduttore, sono all’oscuro di tutto. Talvolta mi sembra di avere azzeccato la coppia perfetta salvo poi scoprire che le cose stanno in modo differente. Per certi versi, anche io sono un concorrente. Comunque le dinamiche del gioco sono davvero strepitose».

La tv pullula di programmi sull’amore e sulla ricerca dell’anima gemella. Cos’ha in più "Are you the one"?

«Qui i concorrenti non si conoscono, non ci sono ex fidanzati né tentatori per far scoppiare le coppie».

Senza spoilerare nulla, che sentimenti hai potuto annusare nelle dinamiche tra i concorrenti ?

«C’è stata una coppia che a un certo punto si è formata e non si poteva non credere all’autenticità del loro sentimento. Erano sempre insieme, in disparte a farsi le coccole e poi, dopo una settimana di prova tra litigi e gelosie, si sono lasciati e non si sono più calcolati…».

Conducendo questo dating game, hai imparato qualcosa in più sull’amore?

«Sono rimasto colpito dalle storie del programma. Certo, qui i ragazzi sono motivati a cercare l’anima gemella, a vincere i soldi, a divertirsi, ma da lì a dire come chiameremo nostro figlio ne passa».

Restando al tema delle sfide nel gioco, qual è stata quella più importante per te, nonostante la tua giovane età?

«Non ho dubbi: la conduzione di questo programma. È stato un triplo salto carpiato nel vuoto senza la rete sotto (ride). Per fortuna ho potuto contare su una quadra di grandi professionisti che mi ha supportato in questo percorso. È stata una palestra straordinaria. In venticinque giorni ho dovuto “imparare”, e mi riferisco solo all’abc, una professione».

Molti usano definirti influencer ma tu preferisci l’espressione content creator. C’è un motivo particolare?

«Il termine influencer non mi è mai piaciuto. Tutto è partito dal mio blog sulla moda, ma l’idea di influenzare le masse - cioè tutti devono vestirsi così perché lo dico io o bisogna andare in un posto perché l’ho frequentato - non mi ha mai sfiorato ecco. Noi abbiamo il privilegio di poter parlare con tante persone e veicolare dei messaggi, ma da qui alla definizione di opinion leader ce ne passa».

I tuoi genitori dal web ti vedono passare in tv. Cosa dicono?

«Mamma è stata sempre per la scelta non tanto del posto fisso quanto di una vita più tradizionale. Quando mi sono laureato in igiene dentale e non ho praticato quello per cui ho studiato, è stato traumatico per i miei. Sempre mamma è una che se anche sei protagonista di una campagna mondiale per un brand famoso, ma non appari nemmeno cinque minuti in televisione, non stai facendo carriera… È stato un bel lavoro in questi anni. Comunque i miei ora si sono molto aperti. Vedere che gli influencer sono riconosciuti e famosi - come nel caso di Chiara (Ferragni) che presenta il festival di Sanremo - sicuramente ha cambiato il loro punto di vista. Sono più fiduciosi».