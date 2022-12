Ormai è diventato un appuntamento immancabile quello con “Danza con me” Redazione Sorrisi







Ormai in tv è diventato un appuntamento immancabile per festeggiare il nuovo anno: e anche il 2023 sarà inaugurato su Rai1 da “Danza con me”. Nello speciale, in onda il 1° gennaio in prima serata, il grande ballerino Roberto Bolle sarà affiancato alla conduzione da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. E ci saranno tanti ospiti a sorpresa...