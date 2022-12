Luca Zingaretti si scopre poeta (solo per Luisa)

L’attore dedica alla moglie un regalo unico: versi d’amore da lui scritti in occasione del suo 49° compleanno Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono sposati nel 2012. Hanno due figlie: Emma, nata nel 2011, e Bianca, nata nel 2015 Credit: © Gianmarco Chieregato Monica Agostini







Il compleanno di Luisa Ranieri è stato il 16 dicembre (49 anni splendidamente portati), e il marito Luca Zingaretti le ha fatto degli auguri speciali. Ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una gallery di foto accompagnata da una poesia d’amore scritta di suo pugno in romanesco (il testo è qui sotto), “La mattina che me svejo”.

La coppia, che di solito è estremamente riservata, è stata protagonista della copertina di Sorrisi qualche numero fa per il lancio di “Food Wizards”, un cartone animato dedicato alla corretta alimentazione (su Rai Yoyo e in streaming su RaiPlay) di cui entrambi sono produttori.

In quell’occasione Zingaretti ha dichiarato: «Io ti ho amata dal primo giorno che t’ho vista» (ovvero dal 2005, sul set di “Cefalonia”). In attesa dei rispettivi progetti in tv (lei sarà “Lolita Lobosco” su Raiuno dall’8 gennaio e lui “Il Re” su Sky, di cui sta girando la seconda stagione), il commissario Montalbano ci piace molto anche in veste romantica.