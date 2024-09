L’ultima impresa di Michelle: ha scalato le Dolomiti

La Hunziker ha dato l’ennesima prova della sua passione sportiva: ha affrontato con successo i quattro picchi dell’Alta Badia Redazione Sorrisi







Il 22 agosto non è stato un giorno qualunque per Michelle Hunziker. Insieme con Goffredo, il compagno della figlia Aurora Ramazzotti, ha scalato i quattro picchi dell’Alta Badia, montagne bellissime delle Dolomiti che per essere affrontate richiedono alta preparazione fisica, zero vertigini e una buona dose di coraggio.

Alle 6.30 di mattina il via alla salita, che ha portato il gruppo a raggiungere le cime di Sas dla Crusc (a 2.907 metri), Piza dales Diesc (3.026 m), Lavarela (3.055 m) e Conturines (3.064 m), attraversando sentieri e rocce da affrontare anche in ferrata, dove si procede in fila legati a una corda, fissando man mano i moschettoni di sicurezza. E dopo 12 ore, 22 chilometri percorsi a piedi e un dislivello in salita di 1.912 metri, è arrivato il meritatissimo certificato di impresa terminata. «È stata tostissima» ha dichiarato. Complimenti, Michelle, anche da noi di Sorrisi!