Ma che bello rivedere Pippo Baudo!

Il conduttore è apparso in pubblico al pranzo per i 90 anni di Pingitore Da sinistra: Francesco Fusco, Milena Miconi, Pamela Prati, Manuela Villa, Valeria Marini, Pier Francesco Pingitore, Enzo Piscopo. Seduto, Pippo Baudo Barbara Mosconi







Novant’anni sono un bel traguardo che Pier Francesco Pingitore, regista, sceneggiatore, inventore del famoso “Bagaglino”, ha tagliato lo scorso 27 settembre. Ha dunque voluto festeggiare l’evento con tanti amici. Tutti radunati a Sezze, in provincia di Latina, nella villa di Martufello, uno degli storici personaggi della compagnia teatrale di Pingitore.

Tra gli invitati al pranzo ha suscitato grande emozione l’arrivo di Pippo Baudo, 88 anni compiuti lo scorso giugno, che ha ricevuto pure lui grandi feste. Ultimamente, infatti, le apparizioni pubbliche del decano dei conduttori televisivi si erano diradate. Da qualche mese non si vedeva più in giro, avendo però fatto sapere di avere qualche problema al ginocchio. Proprio per questo, in forma e sorridente, Pippo è giunto alla festa su una sedia a rotelle.

Alla tavolata erano presenti tanti attori e collaboratori di Pingitore, tra cui Pamela Prati, Valeria Marini, Milena Miconi e Manuela Villa che ha intonato per il festeggiato “Roma nun fa’ la stupida stasera”.