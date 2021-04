Madame ospite al Serale di “Amici 20”

Altre due eliminazioni nel terzo appuntamento in prima serata con il talent Madame Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Sarà Madame, reduce del successo a Sanremo, dove ha vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, l’ospite musicale della terza puntata del serale del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici 20, sabato 3 aprile in prima serata su Canale 5. Madame si esibirà naturalmente con il brano presentato a Sanremo Voce. A Pio e Amedeo, invece, è affidato come di consueto il momento comico dello show.

Per quanto riguarda la gara, infine, dopo che nelle prime due puntate hanno lasciato il programma i cantanti Gaia ed Ema nella prima, Ibla e Leonardo nella seconda, altre due eliminazioni attendono i ragazzi rimasti in gioco. Che sono 13 (6 cantanti e 7 ballerini): Sangiovanni, Deddy, Enula, Tommaso, Serena, Tancredi, Raffaele, Rosa, Martina, Alessandro, Aka7even, Giulia e Samuele.