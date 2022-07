Mahmood: in arrivo il docu-film su Prime Video

In arrivo in streaming il documentario sulla vita e la carriera di Mahmood: «un progetto che mi sta molto a cuore, spero che piacerà anche a voi» Mahmood Cecilia Uzzo







Anche Mahmood, o meglio, la sua storia, approda su Prime Video. È stato infatti annunciato "Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa": si tratta di un documentario che esplorerà il periodo d’oro del cantautore due volte vincitore del Festival di Sanremo (nel 2019 con "Soldi" e nel 2022 insieme a Blanco con "Brividi") e i suoi rapporti più intimi con la famiglia, gli amici, i collaboratori.

«È un progetto che mi sta molto a cuore, è molto personale, spero che piacerà anche a voi» ha affermato lo stesso Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, nel video di presentazione del film documentario.

Diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet, è definito come «un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l'amore e l'assenza trovano il loro modo di coesistere». Proprio con questo film, anche Mahmood – attualmente impegnato nel Ghettolimpo Summer Tour – entra nella famiglia di Prime Video, che ha già lanciato i documentari di tanti altri artisti italiani come Tiziano Ferro e Laura Pausini.