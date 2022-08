Manuela Arcuri si è sposata. Grande festa a Bracciano

Ha sposato Giovanni Di Gianfrancesco, l’imprenditore edile con il quale è legata da oltre dieci anni Monica Agostini







Ha coronato il suo sogno, l’attrice e conduttrice Manuela Arcuri: ha sposato Giovanni Di Gianfrancesco, l’imprenditore edile con il quale è legata da oltre dieci anni.

Ripercorriamo la loro relazione: i due erano già diventati marito e moglie a Las Vegas nel 2013 e otto anni fa è nato il figlio Mattia. «Consiglio a tutti di aspettare, di avere il tempo per conoscersi e apprezzarsi, di sposarsi avendo già un bambino» ha dichiarato Manuela. Non a caso, l’adorato Mattia ha portato le fedi nella chiesa di Santo Stefano Protomartire a Bracciano (RM) dove si è svolta la cerimonia religiosa.

Poi i festeggiamenti si sono spostati al Castello Odescalchi-Orsini sul lago di Bracciano (qui si erano sposati anche Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker), davanti a una schiera di parenti e amici. L’attrice ha sfoggiato ben tre look: in chiesa aveva un abito di Celli con maxi gonna di tulle e bustino di pizzo; per l’inizio della festa ha scelto poi un vestito lungo decorato con fiorellini romantici e a fine serata un vestito rétro con trasparenze.