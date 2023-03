Mara Maionchi commenterà Eurovision 2023 al fianco di Gabriele Corsi

L'annuncio è arrivato durante il programma di Alessandro Cattelan Mara Maionchi Redazione Sorrisi







Una novità assoluta attende il pubblico di Eurovision Song Contest 2023: ad affiancare Gabriele Corsi nel commento della gara canora internazionale non ci sarà Cristiano Malgioglio come nelle due precedenti edizioni, ma Mara Maionchi. L'annuncio lo ha fatto lo stesso Corsi ieri durante il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 in seconda serata.

Cristiano Malgioglio, che inizialmente era stato riconfermato per il commento dell'Eurovision in linea con i due anni passati, avrebbe dovuto rinunciare all'evento quando ha accettato di entrare nel cast di "Amici" (che andrà in onda in contemporanea con la finale di Eurovision).

Eurovision 2023 andrà in onda dal 9 al 13 maggio. Le semifinali del 9 e dell'11 andranno in onda su Rai2, la finale del 13 su Rai1. A rappresentare l'Italia ci sarà Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo, con la sua "Due vite" in una versione riarrangiata apposta per l'Eurovision.