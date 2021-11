Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti: “Quelle brave ragazze”

Tre protagoniste dello spettacolo italiano che si concedono una vera e propria vacanza in un road show che potremo vedere su Sky e Now nel 2022 Redazione Sorrisi







Hanno i passaporti e le valigie pronti e non vedono l’ora di mettersi in viaggio assieme: Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti saranno per la prima volta assieme per un'avventura che già si annuncia indimenticabile.

Tre protagoniste dello spettacolo italiano che si concedono una vera e propria vacanza con “Quelle brave ragazze”, un road show (format originale prodotto da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi le cui riprese partono in questi giorni) che potremo vedere su Sky e Now nel 2022.

Mara, Sandra e Orietta si sono incontrate in aeroporto, pronte a imbarcarsi su un volo che le condurrà in una destinazione a loro sconosciuta. Le aspetta una vacanza memorabile ripresa costantemente dalle telecamere che immortaleranno ogni momento dell’avventura durante la quale saranno chiamate ad affrontare alcune prove che le porteranno a conoscere abitudini, culture e posti lontani da loro e si sposteranno sempre a bordo di un furgoncino molto speciale. Alla guida ci sarà un autista che sarà anche il loro tuttofare pronto, all’occorrenza, a soddisfare le loro necessità.