Marcella Bella e Donatella Rettore a “Verissimo”

Paolo e Massimo Ciavarro, Arisa e gli altri ospiti di sabato 24 aprile Silvia Toffanin







Per la prima volta insieme a Verissimo, sabato 24 aprile (Canale 5 ore 15.30) ci saranno Marcella Bella e Donatella Rettore che racconteranno come da grandi rivali sul palco sono diventate grandi amiche nella vita. «Adesso non siamo amiche, siamo sorelle. La famiglia Bella mi ha adottata», racconta Donatella Rettore e Marcella confida: «Donatella è una grande provocatrice e io sono una che s’infiamma in un attimo. Non ho mai capito perché mi punzecchiasse, anche perché tra noi non c’è mai stata rivalità professionale. Forse era un po' prevenuta nei miei confronti perché per lei non ero abbastanza rock. In un’intervista aveva perfino detto che era la Joan Collins di Catania, prendendo a prestito la ricchissima protagonista della serie Dynasty». Dopo anni di antagonismo, però, grazie a un programma tv si sono ritrovate: «Nel corso di una trasmissione ci siamo scoperte e abbiamo iniziato a frequentarci, tanto che poi l’ho invitata a cantare sul palco con me per festeggiare i cinquant’anni della mia carriera. Ora è riuscita addirittura a farmi diventare animalista come lei».

Al talk show condotto da Silvia Toffanin arriverà poi Monica Guerritore, una delle più grandi attrici del teatro e del cinema italiano, per poi dare ampio spazio ai protagonisti del serale di Amici con Lorella Cuccarini, Arisa e l’ultima eliminata: la ballerina Martina Miliddi che ha confermato a Silvia Toffanin che la sua storia con il cantante Aka7even, conosciuto durante il talent «si è conclusa all’interno della scuola».

Si prosegue con Don Davide Banzato, assistente spirituale della Comunità Nuovi Orizzonti che racconta nel libro Tutto ma prete mai, e con l’intervista di coppia con Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo che racconteranno a Silvia Toffanin il loro rapporto, i loro amori e le loro carriere.

Infine, Gianluca Gazzoli, speaker di radio Deejay, parla per la prima volta dei suoi problemi di salute, affidati alle pagine del libro Scosse - la mia vita a cuore libero.