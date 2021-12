Marcello Mastroianni: il ricordo delle reti Rai

A 25 anni dalla scomparsa una giornata per rivedere il grande attore protagonista al cinema e in tv Marcello Mastroianni e Sophia Loren nel primo episodio di "Ieri, oggi e domani" Lorenzo Di Palma







A 25 anni dalla scomparsa, domenica 19 dicembre, la Rai ricorda Marcello Mastroianni, straordinario attore - capace di passare dalla commedia al dramma impegnato fino al film d’autore – con una programmazione speciale, in particolare su Rai Movie e Rai Storia.

Su Rai Movie, Mastroianni accompagna l’intera giornata: si comincia con La terrazza di Ettore Scola alle 6.10, per continuare con La notte di Antonioni, il giallo di Luigi Comencini La donna della domenica, la commedia di Eduardo Questi fantasmi, e poi Fantasmi a Roma, Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), il film drammatico di Monicelli I compagni; per arrivare alla prima serata con un grande classico di Vittorio De Sica che dirige l’accoppiata Mastroianni-Loren in Matrimonio all’italiana, seguito dal più lieve Ieri, oggi, domani, per concludere la giornata, alle 1.10 con La città delle donne, di Federico Fellini.

Su Rai3, invece, Pino Strabioli traccia un ritratto di Mastroianni in Io lo conoscevo bene, mentre Rai Premium propone Le due vite di Mattia Pascal di Monicelli.

Rai Storia ricorda Marcello Mastroianni con Il giorno e la Storia - in onda a mezzanotte con repliche nel corso della giornata - e con una programmazione dedicata a partire dalle 21.10 che ripropone un’intervista realizzata da Mimma Nocelli per L'altra domenica, piena di auspici per il cinema italiano e per le festività natalizie del 1977. A seguire Marcello Mastroianni: un divo in tv: le incursioni televisive dal Musichiere 1958 a Canzonissima 1971, intervallate da una celebre intervista del 1988 di Enzo Biagi. Alle 21.45, poi, il doc Marcello Mastroianni, un Casanova dei nostri tempi, raccontato da Antonello Branca nel 1965. Alle 22.35, infine, il capolavoro di Federico Fellini Ginger e Fred, interpretato da Marcello Mastroianni e Giulietta Masina.

Infine, sulla home page di RaiPlay verranno messe in evidenza 27 pellicole tra cui Divorzio all’italiana di Germi, Le notti bianche di Visconti e I soliti ignoti di Monicelli. A questi titoli si aggiungerà il documentario Marcello Mastroianni: l’italiano ideale.