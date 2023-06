Marco Mazzoli vince “L’isola dei famosi”

Il conduttore ha trionfato rispettando tutti i pronostici con una percentuale di voti altissima Alessandro Alicandri







La vittoria di Marco Mazzoli, voce storica di Radio 105, era già nell'aria da tempo. Dopo una serie di prove e sfide e televoti flash, Marco ha conquistato la vittoria della diciassettesima edizione de “L'isola dei famosi“, in finale con Luca Vetrone, uno dei protagonisti di spicco quest'anno ma che al televoto non ha avuto margine per competere: Marco ha infatti vinto il programma con il 62% dei voti. La vittoria il conduttore l'ha dedicata a Paolo Noise, al suo fianco fino al problema cardiaco che l'ha portato a lasciare l'Isola e a Chico Forti, amico incarcerato negli Stati Uniti e oggetto di una condanna controversa di cui molto si è discusso in Italia.