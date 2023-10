Massimo Giletti a gennaio torna in Rai

Parola dell’amministratore delegato Roberto Sergio. Che ha trattato anche il “caso” di Pino Insegno Massimo Giletti Antonella Silvestri







Tornerà ufficialmente in Rai Massimo Giletti, passato a La7 nel 2017 con “Non è l’Arena” (in risposta alla soppressione di “L’Arena” su Rai1). A confermarlo è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai: Giletti partirà il 27 gennaio con una serata evento su Rai1 dedicata al Giorno della Memoria. Seguiranno altre prime serate e in una di queste il conduttore racconterà i 70 anni della tv italiana.

Sergio ha anche affrontato il caso di Pino Insegno e di “Il mercante in fiera”. Nonostante gli ascolti non entusiasmanti, l’ad ha dichiarato che il programma non sarà cancellato. Sergio ha manifestato indignazione per l’accanimento mediatico rivolto al conduttore romano, dimostrando sostegno a Insegno e al suo show.

Ha parlato anche della discussa partecipazione di Fedez a “Belve”, sottolineando che la sua assenza è causata da questioni irrisolte dopo gli eventi del Primo maggio (nel 2021 il rapper dichiarò di aver ricevuto pressioni politiche) e di Sanremo (per il bacio con Rosa Chemical).