Dopo quattro anni, sembra che il programma non tornerà su La7 a settembre Massimo Giletti







Qual è il futuro lavorativo di Massimo Giletti? A sorpresa, il 13 giugno, il giornalista ha salutato il pubblico di "Non è l'Arena" con una modalità che non lascia troppe speranze per un arrivederci a settembre. «Questa è stata l’ultima puntata di "Non è l’Arena". Sono stati quattro anni straordinari vissuti qui a La7. Vi auguro una buona estate, ad maiora», sono state le sue parole.

Giletti aveva lasciato la Rai quattro anni fa. L'ultima puntata de "L'Arena" (dopo tredici stagioni) è andata in onda il 28 maggio 2017. Dopodiché, in rotta con i vertici di allora, il giornalista decise di lasciare il servizio pubblico sbattendo la porta: «È stato inevitabile uscire dalla Rai e provare tristezza. Anzi, molta amarezza perché è casa mia. Non avrei mai pensato che nel 2017 mi sarei ritrovato nelle condizioni di dover lasciare quel posto così pieno di significati per me. Evidentemente il direttore generale, che ha la piena libertà di scegliere la propria linea editoriale, ha ritenuto che il successo di un programma seguito da 4 milioni di spettatori, con oltre il 22% di share dalle 14 alle 15, non bastasse per riconfermarlo. Evidentemente "L’Arena" è un programma scomodo», disse all'epoca dei fatti.