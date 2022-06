“Matilda The Musical”: il primo teaser trailer del nuovo film dal romanzo di Roald Dahl

Con Emma Thompson nei panni di Miss Trinciabue, a Natale arriva su Netflix l'adattamento del famoso musical Cecilia Uzzo







Arriverà a Natale in streaming su Netflix "Matilda The Musical", il film (musicale, come indica il titolo) adattamento dell’omonimo spettacolo teatrale del 2010 che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo e collezionato diversi riconoscimenti, tra cui numerosi Tony e Olivier Award. Alla regia c'è Matthew Warchus ("Inganni pericolosi", "Pride") su sceneggiatura curata dallo stesso Dennis Kelly, già autore dello spettacolo teatrale.

Alla base c’è ovviamente l’omonimo romanzo per bambini "Matilda", pubblicato nel 1988, il romanzo di Roald Dahl ha ispirato anche un’altra pellicola: cioè "Matilda sei mitica" (1996), diretta da Danny De Vito.

La trama

La storia è quella di una ragazzina straordinaria dotata di grande fantasia e intelligenza che si ribella agli adulti per cambiare il proprio destino con esiti miracolosi. Prima se la vedrà con i genitori, una coppia di truffatori annoiati, poi con la terribile direttrice della scuola elementare, in cui la sua sola alleata è Miss Honey, che cerca di sviluppare la mente brillante della bambina.

Il teaser trailer

Il cast e i personaggi

Nel film, il ruolo della piccola protagonista è stato affidato ad Alisha Weir, vista in precedenza in pellicole horror come "Don't Leave Home" (2018). Nel cast, nel ruolo della terribile direttrice della scuola Agatha Trinciabue (Spezzindue nella versione tradotta del romanzo), c’è un’irriconoscibile Emma Thompson che ancora una volta dimostra la sua straordinaria versatilità, passando dall’affascinante Baronessa von Hellman in "Cruella" alla feroce Miss Trunchbull in "Matilda the Musical".

Emma Thompson è Miss Trinciabue in "Matilda the Musical" Credit: © Netflix

Il cast comprende anche Lashana Lynch ("Captain Marvel", la nuova agente 007 in "No Time to Die", "Doctor Strange nel Multiverso della Follia"), Stephen Graham (il pirata Scrum nel quarto e nel quinto capitolo della saga "Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare" e "La vendetta di Salazar"), Andrea Riseborough (la protagonista femminile della serie "ZeroZeroZero") e Sindhu Vee (la madre di Olivia nella seconda stagione di "Sex Education") e Meesha Garbett.