Matthew McConaughey ospite a “Che tempo che fa”

Sarà ancora una volta una puntata a stelle e strisce quella di “Che tempo che fa” di domenica 25 aprile. Su Rai3 alle 20.00 ci sarà infatti ospite Matthew McConaughey, per presentare la sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”, in uscita in Italia il 23 aprile.

L’attore e produttore ha alle spalle una carriera variegatissima che prende il via nel 1993 e lo ha portato nel 2013 a vincere l’Oscar come miglior attore protagonista per “Dallas Buyers Club”, il film di Jean-Marc Valléè in cui interpretava un cowboy malato di AIDS. Nello stesso anno ha fondato insieme alla moglie Camila la fondazione “Just keep living”, dedicata ad aiutare i ragazzi del liceo a vivere vite più sane e a fare le scelte migliori per il proprio futuro.