“Mattino Cinque”: puntata speciale a Capodanno

31 Dicembre 2020 | 17:03 di Redazione Sorrisi

Mattino Cinque, il contenitore di inizio giornata della rete del biscione, anticipa il ritorno in onda dopo le ferie natalizie è sarà in onda venerdì 1° gennaio con uno speciale di Capodanno. Con un cambio di programmazione Federica Panicucci e Francesco Vecchi condurranno infatti uno speciale di Mattino Cinque, in onda su Canale 5 dalle 8.40 alle 13. All'interno verrà trasmessa anche la Santa Messa dalle 10 alle 11. Poi da lunedì 4 gennaio, Mattino Cinque tornerà al solito orario, mentre il giorno dell'Epifania (mercoledì 6 gennaio) coprirà nuovamente l'intera mattinata fino alle 13.