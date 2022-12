Mediaset: gli ascolti crescono nonostante i Mondiali

Il commento di Pier Silvio Berlusconi «Una bella notizia per un editore che offre un prodotto gratuito per tutto il pubblico» Pier Silvio Berlusconi Redazione Sorrisi







Crescono gli ascolti delle reti Mediaset, nonostante la folta programmazione dei Mondiali di Calcio. A commentare la notizia è lo stesso amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi «Questi Mondiali d’inverno hanno portato qualche sorpresa. Ci aspettavamo, come normale, qualche effetto sull’audience e invece finora tutta la nostra programmazione ha aumentato i propri ascolti. Per un editore che vive di pubblicità e offre un prodotto gratuito per tutto il pubblico è una bella notizia».

Già a partire da settembre gli ascolti del TG5 erano in netta crescira, ma è proprio dall'inizio dei Mondiali che ha registrato un picco del +20% alla sera. In crescita anche "Striscia la notizia" e programmi del pomeriggio di Canale 5 (+23%).

La costanza nella programmazione, che ha mantenuto molti programmi al proprio posto, sembra essersi rivelata una strategia vincente. Proprio in questi giorni, inoltre, sono in preparazione molti show in partenza da gennaio. Si tratta di novità assoute come "La tv dei 100 e Uno", con Piero Chiambretti e dedicato ai bambini, e pezzi forti come la fiction "Fosca Innocenti" e "Michelle Impossible". Senza dimenticare il ritorno di un vero e proprio cult come "C'è posta per te" di Maria De Filippi che ci dà appuntamento a sabato 7 gennaio.