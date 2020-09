Mediaset ha tante grandi novità per la stagione

15 Settembre 2020 | 09:01 di Matteo Valsecchi

Oltre a quanto vi avevamo anticipato, ci sono alcune grandi sorprese tra le novità della nuova stagione televisiva di Mediaset.

Partiamo dagli show. Il prossimo 29 settembre in onda su Canale 5 ci sarà uno speciale in occasione dei 70 anni di Renato Zero. Confermata la messa in onda a novembre della terza edizione di “All together now” con la conduzione di Michelle Hunziker. Cambia, però, la giuria: accanto a J-Ax, storico presidente, vedremo i nuovi arrivati Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.

Su Italia 1, invece, c’è un passaggio di testimone a “La pupa e il secchione e viceversa”: Andrea Pucci sostituisce Paolo Ruffini.

Passando alle fiction, Raoul Bova, che presto vedremo in “Made in Italy”, sarà protagonista di altri due titoli che erano stati annunciati ma non ufficializzati: “Giustizia per tutti” e “Buongiorno mamma”. Nuovissima, invece, sarà la fiction “Cuori d’acciaio” con Sabrina Ferilli (già impegnata sul fronte di “Tú sí que vales”), ma la sorpresa maggiore è l’arrivo di Vanessa Incontrada: sarà la protagonista di una nuova serie tv, anche se il titolo e la messa in onda per il momento sono ancora rigorosamente top secret.