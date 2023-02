Mediaset sarà l’alternativa a Sanremo

Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, ringrazia Maria De Filippi. E del Festival dice... Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato Mediaset Paolo Fiorelli







Un aumento “esponenziale” del settore Digital: dal 2018 al 2022 i video visti al giorno sono cresciuti del 47% all’anno (da 2,22 a 10,45 milioni) e il tempo speso dagli utenti del 29% all’anno (da 0,48 milioni a 1,31 milioni di ore al giorno). Inoltre tra il 2019 e il 2022 anche le sottoscrizioni a pagamento sono raddoppiate (da 517.000 a 1.013.000). Questi i dati presentati da Mediaset e dal suo vicepresidente Pier Silvio Berlusconi in un incontro stampa, in cui però non potevano mancare le domande su Sanremo. E qui la novità è che l’azienda non adotta un palinsesto “morbido” nei giorni del Festival, ma propone tutte le sue “corazzate”: dal “GF Vip” a “Le Iene” per arrivare a “C’è posta per te” di Maria De Filippi, in onda nella serata della finale sanremese. «Un atto di coraggio da parte di Maria De Filippi, e la ringrazio per questo. Abbiamo deciso di non rinunciare alle nostre offerte migliori perché penso che sia giusto proporre al pubblico una alternativa la più valida possibile. E poi ci sostengono i dati registrati nei giorni dei Mondiali di calcio, quando gli ascolti e le entrate pubblicitarie sono andati molto bene. Per cui perché dovremmo diminuire l’offerta nella settimana sanremese?».

Su un tema che da settimane divide l’opinione pubblica, e cioè se sia opportuna la presenza di un videomessaggio del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelens’kyj, Pier Silvio risponde così: «Siamo tutti con l’Ucraina e come editore mi rendo conto che è difficile dire di no al presidente di un Paese in difficoltà che vuol far sentire la sua voce. Ma come semplice cittadino che paga il canone ammetto che questa richiesta di visibilità un po’ mi turba: cosa c’entra la guerra con Sanremo?». Al Festival sarà presente anche “Striscia la notizia” con i servizi di Enrico Lucci: una punzecchiatina alla Rai? «Una libera scelta del programma e di Antonio Ricci che, come sempre, decidono in autonomia di cosa parlare». Si è parlato anche di Max Angioni che prende il posto di Teo Mammucari a “Le Iene” al fianco di Belen: «Era già previsto che Mammucari avrebbe lasciato il programma. Max Angioni a me piace moltissimo, ha una comicità trascinante e spontanea e la coppia Belen-Angioni farà bene. Ho addirittura paura che lo stiamo sfruttando un po’ troppo!».