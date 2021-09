Metti una sera a cena con il… “trio delle meraviglie”

Raoul Bova, Can Yaman e Luca Argentero insieme in uno scatto che ha fatto impazzire i fan sui social Raoul Bova, Can Yaman e Luca Argentero Redazione Sorrisi







Ma quante belle novità sono in arrivo in tv! Lo promette una foto, che di bellezza ne racchiude tanta e che in poche ore ha fatto il giro del web. Nello scatto sono ritratti Raoul Bova, Can Yaman e Luca Argentero sorridenti, dopo una “cena di lavoro”.

È stato Argentero a postare la foto sul suo profilo Instagram, commentando divertito: «C’erano un torinese, un romano e un turco-romano...». Tutti e tre gli attori sono protagonisti dei prossimi progetti televisivi della società di produzione Lux Vide.

Raoul Bova raccoglierà il testimone di Terence Hill diventando il nuovo protagonista di “Don Matteo”, Can Yaman sarà Sandokan nel remake omonimo e prima ancora sarà impegnato nella fiction “Viola come il mare” con Francesca Chillemi. Infine Argentero è sul set della seconda attesissima stagione di “Doc - Nelle tue mani”, prima di interpretare Yanez in “Sandokan”.