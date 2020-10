31 Ottobre 2020 | 11:29 di Angelo De Marinis

Dal 4 novembre sarà di nuovo alla guida di All Together Now, ma prima Michelle Hunziker sarà ospite, sabato 31 ottobre su Canale 5 alle 16.15, del nuovo appuntamento con Verissimo.

Dopo di lei in studio con Silvia Toffanin ci saranno anche Francesco Renga, nuovo giudice del programma tutto da cantare di Canale 5, e anche Giulio Berruti e Marco Masini.