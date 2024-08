Milan e Monza per il “Trofeo Silvio Berlusconi”

Su Canale 5 in diretta dalla "Scala del calcio" Il Milan di Silvio Berlusconi Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Si giocherà per la prima volta alla “Scala del calcio”, ovvero lo stadio San Siro di Milano, la sfida tra AC Milan e AC Monza, i due club amati da Silvio Berlusconi, tenutosi la scorsa estate all'U-Power Stadium di Monza. Il “Trofeo Silvio Berlusconi”, iniziativa istituita da Milan e Monza lo scorso anno per mantenere vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi che con i due Club ha scritto pagine indelebili del calcio italiano e internazionale, sarà anche trasmessa in diretta da Canale 5 a partire dalle 20.35, martedì 13 agosto. Il Trofeo sarà l'occasione migliore per un ultimo test in vista del via del campionato per entrambe le compagini e per un "primo" bagno di folla vista la nutrita presenza di tifosi attesa a San Siro.