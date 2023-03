“Miley Cyrus – Endless summer vacation”: lo speciale su Disney+

Nel giorno di uscita del nuovo album, arriva sulla piattaforma streaming uno speciale con le registrazioni del disco Cecilia Uzzo







Dopo anni di assenza, Miley Cyrus torna su Disney, o meglio su Disney+: dal 10 marzo – giorno di uscita del suo nuovo album – sarà disponibile sulla piattaforma streaming "Miley Cyrus – Endless summer vacation". Si tratta di uno speciale che contiene sessioni live dei brani del disco e un’esibizione con Rufus Wainwright. Rappresenta anche una sorta di grande ritorno della popstar su Disney che da giovanissima aveva raggiunto la popolarità proprio nella Casa di Topolino come “Hannah Montana”.

Il titolo completo dello speciale che celebra l’ottavo album della cantante è "Miley Cyrus – Endless summer vacation (Backyard Sessions)", di cui la stessa popstar è anche produttrice esecutiva. Presenta tutte le canzoni che compongono l’album, compreso il singolo da oltre mezzo miliardo di stream “Flowers”, che ha raggiunto la Top 3 dell’airplay radiofonico italiano e la #1 di quello europeo e mantiene il primo posto della classifica Hot 100 di Billboard da sei settimane consecutive dal suo debutto.

Le performance di sette canzoni dell'album sono accompagnate da interviste esclusive nella famosa casa di Los Angeles dove un tempo viveva Frank Sinatra e dove è stato girato il video di “Flowers”. Le “Backyard Sessions” sono ormai una tradizione per i fan di Miley che dal 2012 possono godersi le sue esibizioni in un ambiente intimo e all’aperto.

Il nuovo disco

Anticipato dal singolo “Flowers”, il nuovo album “Endless vacation summer” rappresenta il nuovo lavoro della cantante dopo tre anni dall’ultimo (“Plastic Heart”). Registrato a Los Angeles e prodotto con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made It e Tyler Johnson, il disco è stato descritto dalla stessa Miley come «la sua personale lettera d’amore alla città californiana».