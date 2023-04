Mille puntate per “Mediterraneo”

Compie trent’anni e raggiunge la puntata numero 1.000: "Mediterraneo" - giunta alla trentunesima edizione e realizzata a Palermo dalla TgR Sicilia, in collaborazione con le altre testate Rai, France 3 e RTve spagnola - diventa la rubrica più antica della TgR:, la prima puntata andò in onda infatti nel marzo del 1993. Per l’occasione, domenica 16 aprile alle 12.25 su Rai3 l’appuntamento è con una puntata speciale ospitata da una palazzina storica di Palermo che ripercorrerà tre decenni di servizi e reportage.

Il grande bacino del Mediterraneo raccontato da diversi punti di vista: i fenomeni sociali, i gioielli della natura, le tradizioni e le culture dei popoli, la loro integrazione e i conflitti, le testimonianze di scrittori, poeti, intellettuali, attori, personalità istituzionali, i contributi di alcune delle firme più prestigiose della Rai.