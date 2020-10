Milly Carlucci “ballerina per una notte” con Samuel Peron

17 Ottobre 2020 | 12:42 di Angelo De Marinis

Sarà Milly Carlucci, la regina del sabato sera di Rai 1 e padrona di casa di Ballando con le stelle la “ballerina per una notte” della quinta puntata del dance show sabato 17 ottobre alle 20.35. La conduttrice e direttrice artistica del programma, quindi si metterà ulteriormente in gioco, affrontando la pista anche in veste di ballerina e avrà al suo fianco un maestro storico del programma, Samuel Peron, che a causa del Covid non ha potuto prendere parte, come previsto, a questa edizione al fianco di Rosalinda Celentano.

La serata si aprirà con l’attesissimo spareggio fra le due coppie formate da Costantino Della Gherardesca e la sua maestra Sara Di Vaira e il giovane artista romano Antonio Maria Catalani con la sua maestra Tove Villfor. Ma le votazioni per lo spareggio ripartiranno da zero, visto che la produzione ha deciso di invalidare le precedenti avendo riscontrato evidenti anomalie. Dall’analisi di Dstalytcs, società incaricata dalla Rai di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma è emerso infatti che le votazioni arrivate in favore della coppia Antonio Catalani e Tove Villfor sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne.