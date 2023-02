Milly Carlucci riparte con “Il cantante mascherato”

Nella quarta edizione dello show ci saranno una nuova giuria, il trasloco dal venerdì al sabato e un ospite per ogni puntata Stefania Zizzari







Sarà una quarta edizione di “Il cantante mascherato” piena di novità quella che comincia il 18 marzo su Rai1. Il varietà di Milly Carlucci, che vede personaggi famosi sfidarsi nel canto, nascosti sotto costumi sfavillanti, intanto cambia giorno di messa in onda: dalla tradizionale programmazione del venerdì passerà al sabato sera. E poi a giudicare le esibizioni dei 12 concorrenti “misteriosi” (e cercare di indovinare la loro identità) ci sarà una giuria di “investigatori” molto rinnovata.

Ad affiancare i “veterani” Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, arrivano Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica. Ma le novità non finiscono qui. In ciascuna delle sei nuove puntate dello show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, ci sarà un ospite: il “mascherato per una notte” che si esibirà nascosto sotto a una maschera (sempre la stessa) a forma di cuore con una corona. Per aiutare a identificarlo, Milly darà cinque nomi di personaggi che potrebbero celarsi sotto al cuore, ma solo a metà serata se ne capirà davvero l’identità, con il momento clou dello svelamento.