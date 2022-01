Milly Carlucci svela i costumi di “Il cantante mascherato”

Chi si nasconderà sotto le nuove, coloratissime ed elaborate maschere? Milly Carlucci a "Il Cantante Mascherato" Credit: © Rai Stefania Zizzari







È tutto pronto per la terza edizione di “Il cantante mascherato”. I 12 magnifici costumi sono messi a punto (qui sotto vedete i bozzetti di 8 tra quelli realizzati dalla costumista Federica Boldrini) e dall’11 febbraio i misteriosi artisti che vi si nascondono dentro si sfideranno per vincere e arrivare allo “svelamento” più tardi possibile. Padrona di casa, come sempre, Milly Carlucci.

I costumi di "Il cantante mascherato" Gallina Camaleonte Cavalluccio marino Lumaca Medusa Pesce rosso Pinguino Pirata

Milly, ci sono novità nella prossima edizione?

«Quest’anno i “cantanti mascherati” potranno interagire in diretta con la giuria. Abbiamo trovato uno stratagemma, che poi vedrete, per dare spontaneità e umanità alle nostre maschere. A partire dalla seconda puntata ci saranno due svelamenti a settimana e poi... il resto lo saprete a tempo debito!».

A proposito di giuria...

«Per ora abbiamo tre certezze: Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Ma ci stiamo lavorando».

Quanto tempo ci è voluto per realizzare ciascuna maschera?

«Direi all’incirca un paio di mesi. È un grande lavoro di squadra di Rai ed Endemol».

La maschera più pesante?

«Quest’anno sono tutte molto leggere».

La più ingombrante?

«La lumaca».

La più difficile da realizzare?

«Ognuna ha le sue problematiche. Forse, per le caratteristiche che poi vedrete, il Camaleonte e la Medusa».