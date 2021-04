Milva: l’omaggio della Rai

Il ricordo della grande interprete. La sua "Bella Ciao" nel palinsesto del 25 Aprile Milva a Sanremo nel 2007 Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







A Milva - la grande interprete, appena scomparsa - la Rai dedica un omaggio su tutte le reti, oltre a servizi e approfondimenti nei tg e giornali radio. Già sabato 24 aprile su Rai1 c’è stato spazio al ricordo in Uno Mattina in famiglia, ItaliaSì e Sottovoce, mentre domenica 25 aprile su Rai3 Che tempo che fa - alle 20 - ricorderà Milva e lancerà la puntata di Cominciamo bene del 2009 con l’intervista di Pino Strabioli a Milva al Piccolo Teatro di Milano, in onda alle 23.30. In quell’occasione, la cantante eseguiva anche Bella Ciao.

La stessa canzone - nell’interpretazione del 1968 in Senza Rete, il programma di Enzo Trapani e Giorgio Calabrese - accompagna il palinsesto di Rai Storia per la Festa della Liberazione, domenica 25 aprile alle 9.25, con repliche successive. Bella Ciao, brano simbolo della guerra partigiana, era entrato nel repertorio di Milva con lo spettacolo del 1965 Canzoni per la libertà.

Ancora Rai Storia propone la puntata di Ieri e Oggi con Arnoldo Foà e Milva in onda anche domenica 25 aprile alle 23.50 e lunedì 26 alle 12. Mentre, sempre domenica 25 aprile alle 12.55 su Rai5 Milva va in scena in I 7 peccati capitali dei piccolo borghesi, balletto con canto da Berthold Brecht su musiche di Kurt Weill dirette da Ferruccio Scaglia.

In ricordo di Milva, infine, sono disponibili su RaiPlay il varietà Al paradise e una puntata della prima stagione di Senza rete. L'artista ha partecipato inoltre a tutti i Festival di Sanremo pubblicati sulla piattaforma: 1967, 1968, 1969, 1970, 1973. Presenti, inoltre, una puntata di Sottovoce dedicata alla grande cantante e i servizi dei Tg nella sezione Playlist 24.