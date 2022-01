In questi giorni la troupe è al lavoro per le prime riprese della seconda stagione Serena Rossi è "Mina Settembre" nella fiction su Rai 1 Credit: © Rai Redazione Sorrisi







A proposito di fiction, un altro dei titoli più amati di Rai1 sta per tornare. A Napoli in questi giorni la troupe di “Mina Settembre” è al lavoro per girare le prime riprese della seconda stagione. Naturalmente come protagonista ritroveremo Serena Rossi, che sarà affiancata ancora da Giuseppe Zeno. Tra le location scelte c’è anche la bellissima piazza dei Martiri.