Moby Prince: la programmazione Rai a trent’anni dalla tragedia

Il 10 aprile del 1991 la nave traghetto Moby Prince si scontra con una petroliera dell’Agip al largo del porto di Livorno. Nel rogo perdono la vita tutti i passeggeri e tutti i membri dell’equipaggio, con la sola eccezione di un giovane mozzo. Le vittime sono 140 e, a distanza di trent’anni, le cause della tragedia non sono mai state accertate. Solo dopo anni di battaglie dei familiari delle vittime e il lavoro di una commissione parlamentare, gli errori nei soccorsi, la posizione irregolare della petroliera, gli accordi tra compagnie hanno smontato la versione “ufficiale” degli eventi: l’errore umano.

Nella giornata di sabato 10 aprile, saranno numerosi gli spazi che la Rai dedica al terribile incidente le cui immagini sono ancora vivide nella memoria collettiva. A partire da Rai Storia con Il giorno e la storia che, alle 5.30 (e in replica, alle 8.30, 11.30, 14 e alle 20), che ricorderà il momento in cui si diffuse la notizia e riproporrà le fasi di una vicenda le cui cause sono ancora da chiarire. Su Radio1, alle 8.30 il ricordo sarà affidato a Inviato Speciale. Su Rai1, sempre alle 8.30 sarà Uno Mattina in Famiglia a occuparsene, come farà anche ItaliaSì! alle 16.45.

Grande spazio al ricordo del disastro della Moby Prince e delle sue 140 vittime verrà riservato nel giorno della ricorrenza dallo Speciale 30° anniversario Moby Prince, in onda alle 9.40 su Rai3, a cura della TGR Sardegna in collaborazione con la TGR Toscana.