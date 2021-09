Monica Maggioni conduce lo “Speciale 11 Settembre: le due ore che cambiarono il mondo”

Su Rai1 l’anteprima in Italia del documentario sulla tragedia che ridefinì il corso della storia e della geopolitica contemporanea. Speciale 11 settembre Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







11/9: le due ore che cambiarono il mondo è il titolo del docufilm della coproduzione internazionale lanciata dalla BBC, scelto da Rai1 – che lo proporrà sabato 11 settembre alle 20.35 - per il ventesimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle.

Tutti ricordano dove si trovavano l’11 settembre 2001, ma com'è stato effettivamente viverlo da vicino, aver sfiorato la morte, quanto è importante continuare a ricordare? A distanza di 20 anni, 11/9: le due ore che cambiarono il mondo, il documentario del regista Arthur Cary, riunisce le storie di 13 persone con narrazioni intrecciate: da un lato le due ore tra il dirottamento e lo schianto dei quattro aerei; dall’altro, la storia di ciò che è venuto dopo, il Post Traumatic Stress Disorder, che non li ha più lasciati.

Con questa serata evento torna l’informazione in prime time su Rai1 con Monica Maggioni al centro del racconto e del dibattito con ospiti e testimoni del mondo del giornalismo, della cultura e dell'economia per un'analisi approfondita dell'attacco terroristico che ha cambiato la storia. Tra gli ospiti Mohamedou Ould Slahi, ex detenuto di Guantanamo cui è ispirato il film The Mauritanian, e Jason Blazakis, uno dei maggiori esperti USA di lotta al terrorismo.

Lo Speciale, che andrà in onda in diretta dall’HangarBicocca di Milano all’interno dell’installazione di Maurizio Cattelan, sarà una sorta di introduzione alla nuova stagione di Settestorie che Monica Maggioni condurrà a partire da lunedì 13 settembre in seconda serata.