“Monsters & Co.”: la serie arriva a luglio su Disney+

Ambientata dopo gli eventi del film, rivedremo Sullivan e Mike Wazowski "Monsters & Co."







Si puo' vedere su

Il 2 luglio su Disney+ arriva "Monsters & Co. La serie – Lavori in corso!", serie spin-off del celebre film Pixar.

Ambientata il giorno dopo che la centrale elettrica di Monstropolis ha iniziato a raccogliere le risate – e non più le urla – dei bambini per produrre energia, la serie racconta la storia di Tylor Tuskmon, giovane mostro neolaureato che ha sempre sognato di diventare uno Spaventatore e ora invece scopre di dover far ridere i bambini. Riassegnato in un'altra divisione, decide di diventare un Jokester ma nel frattempo si ritrova a lavorare con uno scalcagnato gruppo di meccanici.

Oltre ai nuovi personaggi come Tylor, nella serie ritroveremo anche Mike Wazowsky e Sullivan.