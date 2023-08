Morta la scrittrice Michela Murgia

Lo scorso maggio aveva reso pubblico di avere il cancro Michela Murgia Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È morta ieri sera, giovedì 10 agosto, la scrittrice, drammaturga e opinionista Michela Murgia. Aveva 51 anni e lo scorso maggio aveva rivelato, in un'intervista al “Corriere della Sera”, di avere un cancro ai reni al quarto stadio. La malattia non l’aveva fermata, anzi l’aveva raccontata sui social, condividendo i suoi momenti privati e portando avanti le sue battaglie da attivista per i diritti. Dallo scorso 11 giugno, però, aveva annunciato il ritiro dall'attività pubblica e, a luglio, aveva sposato l'attore e regista Lorenzo Terenzi.

Michela Murgia era nata a Cabras, in provincia di Oristano in Sardegna, nel 1972. Il suo primo libro è “Il mondo deve sapere” del 2006, da cui sono stati tratti l'opera teatrale omonima e il film “Tutta la vita davanti” del 2008. Seguito da “Viaggio in Sardegna” (2008), “Accabadora” (2010), premio Campiello, e Ave Mary (2011) e poi “Presente, L'incontro”, “L'ho uccisa perché l'amavo. Falso!”, “Futuro interiore”, “L'inferno è una buona memoria”, “Istruzioni per diventare fascisti”, “Noi siamo tempesta. Storie senza eroe che hanno cambiato il mondo”, “Stai zitta”, “God save the queer. Catechismo femminista” e infine l'ultimo “Tre ciotole”.

Michela Murgia è stata anche personaggio televisivo partecipando a trasmissioni come “Le Invasioni Barbariche” su La7, “Chakra” e “Quante Storie” su Rai3 o il più recente “Ghost Hotel” su Sky Arte.