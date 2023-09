Morta l’attrice Ketty Roselli

Aveva 51 anni, una lunga carriera nel musical e in tv con “Centovetrine” e “Don Matteo” Ketty Roselli Credit: © Facebook Lorenzo Di Palma







«Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all'ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro».

Così sui suoi profili social è stata annunciata la morte di Ketty Roselli - attrice, cantante e ballerina, volto noto in tv, al cinema e soprattutto a teatro dopo una lunga carriera nei musical - avvenuta oggi a Roma.

L’attrice, nata a Torino 51 anni fa, aveva iniziato la sua carriera proprio a in teatro nel 2000, dopo aver già debuttato in tv come ballerina in “Luna Park” e “Carramba che sorpresa!”, nel musical “Jesus Christ Superstar” e poi ne “La febbre del sabato sera”. Sempre in teatro aveva lavorato anche con Saverio Marconi (“Grease” e “Sweet Charity”), Franco Miseria (“Chorus Line”), Gigi Proietti (“Serata d’onore”), Claudio Insegno (“Plaza Swite”) o Enrico Brignano (“Tutto suo padre”).

Il ruolo che le aveva dato più popolarità resta però quello la dottoressa Flavia Cortona nella fiction “Centovetrine” nel 2009. In tv ha preso parte anche a “Don Matteo”, “Tutti pazzi per amore” e “Nero a metà”.

«Per chi vuole salutarla i funerali si terranno con cerimonia buddista» presso il Teatro Marconi di Roma, lunedì 2 ottobre alle 11, conclude il post dell’annuncio.