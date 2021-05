Morto Gavin MacLeod, il capitano di “Love Boat”

È morto a 90 anni l’attore Gavin MacLeod, celebre per aver impersonato il capitano Merrill Stubing nella serie Love Boat per oltre dieci anni - dal 1977 al 1987 - e 249 episodi. MacLeod è morto nella notte nella sua casa di Palm Desert, in California, e la notizia della sua morte è stata confermata dal nipote Mark See a Variety.

Nella sua lunga carriera MacLeod non ha indossato solo l'uniforme del capitano a bordo della nave da crociera più celebre della tv, ma è stato protagonista di tante serie televisive, compreso il Mary Tyler Moore Show per la quale ottenne due candidature ai Golden Globe (1975 e 1977).

Gavin MacLeod, si chiamava in realtà Allan George See ed era nato a Mount Kisco il 28 febbraio 1931. Debuttò sul grande schermo nel 1958 grazie a Blake Edwards, che lo scritturò per la commedia Operazione sottoveste, in cui interpretava uno dei marinai del sommergibile, e poi lo scelse anche per Hollywood Party (1968).

A fine carriera si dedicò soprattutto all’attività di predicatore e di testimonial delle navi da crociera.