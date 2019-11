Mtv Ema 2019: Mahmood è il vincitore del “Best Italian Act”

03 Novembre 2019 | 15:29 di Lorenzo Di Palma

Dopo la sorprendente vittoria al Festival di Sanremo e il secondo posto all’Eurovision, Mahmood raccoglie un altro riconoscimento in questo 2019 per lui fortunatissimo: è infatti lui il vincitore della categoria “Best Italian Act” degli Mtv European Music Award (Emas) 2019, i premi “europei” dell’emittente musicale.

Mahmood era in nomination con Coez, Elodie, Elettra Lamborghini e Salmo ed è solo il primo vincitore annunciato. Gli altri saranno rivelati in diretta domenica 3 novembre su Mtv (su Sky canale 130) e in streaming su Now Tv al Fibes, il Centro Fiere e Congressi, di Siviglia dalle ore 20 con il Red Carpet Show e dalle 21 con il Main Show.

Il premio è stato assegnato, negli anni scorsi, anche a Marco Mengoni, Tiziano Ferro e Subsonica. Per quanto riguarda gli Mtv Ema di quest’anno, Ariana Grande è l’artista con più nomination, ben sette, seguita da Lil Nas X, Billie Eilish e Shawn Mendes con sei e da J Balvin con cinque. A Liam Gallagher, che durante la serata suonerà due brani, uno degli Oasis e uno dal suo ultimo album Why me? Why not, verrà consegnato il “Rock Icon Award”.