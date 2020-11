Mtv Emas 2020: le Little Mix presentano lo show

07 Novembre 2020 | 13:49 di Lorenzo Di Palma

Sam Smith, Maluma, Doja Cat, Yungblud e Zara Larsson, Alicia Keys, Karol G, DaBaby, Jack Harlow e Tate McRae sono tra gli ospiti annunciati per la 27ª edizione degli Mtv Emas 2020, gli Europe Music Awards, che la tv dedicata alla musica manderà in onda domenica 8 novembre in 180 paesi e territori. In Italia su Mtv si parte alle 20 con il pre-show e poi dalle 21 con la cerimonia di premiazione vera a e propria che sarà in simulcast anche su Mtv Music.

Alle Little Mix, la pop band femminile più famosa al mondo, è affidato il ruolo di condurre lo show, ma anche quello di performer sulle note di Sweet Melody, il singolo tratto dal loro nuovo album Confetti.

Insieme agli altri grandi artisti del panorama musicale internazionale prenderanno parte alla serata anche il produttore e dj David Guetta, che sarà il protagonista di una performance spettacolare girata in Ungheria e la modella Barbara Palvin che accompagnerà i fan dietro le quinte.

Parteciperanno all’evento in qualità di presenter anche la cantante americana Madison Beer, le super modelle Anitta e Winnie Harlow, il wrestler campione universale della WWE Roman Reigns, la precedente conduttrice degli Mtv Emas Bebe Rexha e la cantante Rita Ora.

Le Nomination

Le Little Mix si sono anche aggiudicate anche ben quattro nomination agli Mtv Emas 2020: nella categoria “Best Pop”, insieme ai Bts, Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga; per “Best Group” insieme ai 5 Seconds of Summer, BlackPink, Bts, Chloe x Halle e Cnco; per “Best Virtual Live” con UnCancelled e “Best UK & Ireland Act”, insieme ad artisti come Harry Styles, Dua Lipa, Dave e Stormzy.

Ma il record spetta a Lady Gaga con sette nomination, tra cui “Best Artist,” “Best Pop,” e “Best Video” per il suo duetto con Ariana Grande in Rain On Me, brano presente anche nelle categorie “Best Song” e “Best Collaboration”. I Bts e Justin Bieber la rincorrono con cinque nomination ciascuno, presenti tra le altre nelle categorie “Biggest Fans” e “Best Pop.”

Nella categoria “Best Italian Act”, invece, concorrono Diodato, Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random.