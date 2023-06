In diretta a "L'aria che tira" la conduttrice ha annunciato che sarebbe stata per lei l'ultima puntata Redazione Sorrisi







L'ha annunciato lei stessa in diretta durante la puntata di venerdì 16 giugno de "L'aria che tira": Myrta Merlino lascia La7. «È un momento di grande commozione: oggi per me è l'ultima puntata de "L'aria che tira"» ha detto in studio «Dietro ogni passo che vedete ci sono tanti momenti indimenticabili, una parola che guida tutto: squadra. Grazie all'editore Urbano Cairo che mi ha fatto sentire sempre enormemente libera e soprattutto grazie a voi. Al mio pubblico, senza di voi tutto questo non sarebbe stato mai possibile».