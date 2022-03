La terza stagione del programma musicale di Tv8 ha due nuovi conduttori Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal Redazione Sorrisi







Cambio alla conduzione di "Name that tune - Indovina la canzone", al posto di Enrico Papi arrivano infatti Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. I due presenteranno la terza stagione della sfida musicale di Tv8 prodotta da Banijay Italia.

I nuovi conduttori promettono uno spettacolo denso di sorprese e comicità. Cresciuti tra i video di YouTube, sono ormai da tempo passati sul piccolo e grande schermo.