Nancy Pelosi ospite a “Che tempo che fa”

Dopo Barack Obama, Fabio Fazio si accaparra tra gli ospiti di “Che tempo che fa” anche Nancy Pelosi. La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti si collegherà in esclusiva per il programma di Rai3 domenica 21 marzo.

Il 2021 è l’anno in cui si celebrano 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. Fabio Fazio intervista quindi la prima donna a ricoprire la carica di speaker della Camera, facendo la storia nel 2007. Al suo quarto mandato, è anche la prima speaker italo-americana e Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2008. Per 33 anni è stata rappresentante di San Francisco al congresso, per 18 anni alla guida dei Democratici alla Camera, ed è da sempre voce dei diritti civili e umani in tutto il mondo.