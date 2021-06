Nastro d’argento a Laura Pausini

Dopo le delusioni degli Oscar e dei David di Donatello, arriva un altro premio per Laura Pausini: il Nastro d'Argento come interprete e autrice della migliore canzone originale 2021, Io sì (Seen), colonna sonora del film Netflix The Life Ahead (La vita davanti a sé) di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Il Nastro d’Argento entra a far parte del ricchissimo palmarès della cantante dopo la vittoria del Golden Globe e la candidatura agli Oscar 2021, e si aggiunge al Grammy e a ben quattro Latin Grammy Awards.

Io sì (Seen), è stata realizzata con la collaborazione di Diane Warren, già undici volte nominata agli Oscar, Bonnie Greenberg (music supervisor di film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore amico, What women want, The Mask) e per il testo italiano Niccolò Agliardi, tra i più assidui coautori della Pausini, che martedì 22 giugno riceverà il Nastro con lei.

«Un altro riconoscimento per Io Sì/Seen a cui devo dire grazie, davvero. Per tutte le emozioni e le soddisfazioni che mi ha dato, anche internazionali. Ma grazie anche per le montagne russe che mi ha fatto vivere in questo anno così strano per tutti. Dal profondo del cuore mi auguro che tutto, anche il Nastro D'Argento per cui sono davvero orgogliosa, contribuisca a dare un'ulteriore spinta al nostro cinema da sempre tanto ammirato in tutto il mondo», ha dichiarato la cantante.