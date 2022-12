“Natale e Quale – Speciale Telethon”: Carlo Conti dà il via alla Maratona

Il varietà di Rai1 “Tale e Quale Show”, torna in veste natalizia, con uno speciale dal titolo “Natale e Quale – Speciale Telethon” in prima serata domenica 11 dicembre alle 21.30. Condotto naturalmente da Carlo Conti, già nel 2016, la formula di “Natale e Quale”, si lega infatti a una causa particolare e importantissima: sostenere la missione della Fondazione Telethon, inaugurando la maratona televisiva per la raccolta fondi destinata alla ricerca, che si concluderà una settimana più tardi con la prima serata speciale dei “Soliti ignoti”, condotta da Amadeus.

“Natale e Quale – Speciale Telethon” sarà perciò anche una grande festa natalizia all’insegna della solidarietà, cui partecipano alcuni dei protagonisti delle passate edizioni di “Tale e Quale Show” e di quella appena trascorsa, dodici concorrenti che interpreteranno altrettanti cantanti italiani e internazionali e che eseguiranno grandi classici come “Santa Claus is coming to town”, “Astro del ciel”, “White Christmas” o “Jingle Bell Rock”.

La giuria non cambia con la “regina” Loretta Goggi, affiancata dall’imprevedibile Cristiano Malgioglio e dall’irriverente Giorgio Panariello.