A Natale «I limiti non esistono»

24 Dicembre 2018 | 18:54 di Daniele Ceccherini

Appuntamento con i valori dello sport, della partecipazione, dell'uguaglianza grazie nella notte di Natale di Rai 1, grazie a I limiti non esistono, in onda a mezzanotte del 24 dicembre. Un viaggio nel Comitato Italiano Paralimpico in un mondo di storie e di persone che condividono, sì, la disabilità, ma anche una grande e profonda certezza: “Nella vita non conta ciò che non si è e ciò che non si ha, conta ciò che si è e ciò che si è capaci di fare”.

Francesca Porcellato, Assunta Legnante, Daniele Cassioli, Federico Morlacchi, Martina Caironi, Monica Contrafatto, grandi atleti paralimpici italiani, riescono con le loro prodezze atletiche e con le loro parole a far capire che passione, volontà e rispetto, impegno, sacrificio e tenacia, sono ciò che rende campioni nello sport e nella vita. Programma a cura della Direzione Comunicazione Rai.