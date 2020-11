Nations League: Italia-Polonia su Rai1

15 Novembre 2020 | 14:00 di Lorenzo Di Palma

La Nazionale torna in campo e, in caso di successo, blinderà il primo posto nel gruppo 1 di Nations League. Ma l’Italia che scenderà in campo domenica sera, 15 novembre, alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro la Nazionale della Polonia sarà ancora in emergenza e con Chicco Evani Ct ad interim per la seconda partita di fila.

Italia-Polonia sarà trasmessa in diretta su Rai1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con interventi e interviste da bordo campo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi: in studio, con Marco Lollobrigida, Claudio Marchisio.

In caso di vittoria l'Italia oltre a potersi giocare, nell'ultimo match in Bosnia, mercoledì 18, la possibilità di ospitare in casa (tra Milano e Torino) la Final Four di primavera, si garantirà anche, o forse soprattutto, una posizione tra le prime dieci teste di serie europee in vista del sorteggio per i Mondiali di Qatar 2022, in programma il 7 dicembre.

Contro la Polonia, che in casa gli azzurri hanno battuto l'ultima volta nel 1997, torneranno molti dei titolari lasciati a riposo mercoledì scorso, nell'amichevole con l'Estonia, anche se le condizioni di Bonucci e Belotti lasciano dubbi sulla formazione che Mancini (ancora a casa in isolamento, in attesa di tampone negativo che lo liberi) ed Evani manderanno in campo.