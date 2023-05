Netflix: anche in Italia viene limitata la condivisione degli account

Se non si vive nella stessa casa, non si può più usufruire dello stesso abbonamento Redazione Sorrisi







Il 23 maggio Netflix ha ufficializzato anche per l’Italia la scelta di limitare la condivisione degli account. Non sarà quindi più possibile condividere la password con gli amici (o i famigliari che vivono in un’altra casa).

«L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi. Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix» questo il comunicato di Netflix.

Come avviene il controllo

Netflix controllerà che tutti i dispositivi che utilizzano uno stesso account (pc, smartphone, tablet, console, ecc.) per guardare film e serie tv si colleghino almeno una volta ogni 31 giorni allo stesso indirizzo ip, ovvero all'indirizzo numerico univoco che viene assegnato dal proprio provider di internet alle connessioni casalinghe e che viene condiviso con tutti i device che si connettono allo stesso router wi-fi. Questo per controllare che l'account venga utilizzato solo dalle persone che vivono nella stessa casa.

Cosa succede dopo

Dopo questo controllo, se Netflix individuerà account condivisi tra persone esterne al proprio nucleo domestico, offrirà due opzioni: