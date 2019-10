Netflix arriva anche su Sky

Dal 9 ottobre al via la partnership in Italia tra le due società

06 Ottobre 2019 | 13:41 di Lorenzo Di Palma

Come aveva anticipato all'EY Digital Summit di Capri il responsabile di Sky Europe Andrea Zappia, Sky e Netflix hanno annunciato una partnership europea che sarà attiva anche in Italia da mercoledì 9 ottobre. In pratica le due società offriranno insieme e con un unico abbonamento, il servizio Netflix, con tutti i suoi contenuti e funzionalità, e le serie tv, gli show, le produzioni originali e a tutto l’altro intrattenimento dell’offerta Sky: da 1994 a La Casa di Carta, da The Young Pope a Stranger Things, da Gomorra a Narcos, da Chernobyl a Elite.

L’offerta è arricchita per i clienti Sky Q grazie al nuovo abbonamento Intrattenimento plus potranno passare comodamente da una serie su Sky a una serie su Netflix, che saranno uno accanto all’altro nella home di Sky Q, sia nella sezione My Q, che in quella Serie TV. Dal 9 ottobre i clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia potranno già sottoscrivere l’offerta al prezzo di 9,99 euro in più al mese nella fattura Sky, mentre per chi non ha il pacchetto Sky Famiglia, aggiungere Intrattenimento plus costerà 15,39 euro.

Chi ha già un abbonamento Netflix potrà invece decidere di sottoscrivere Intrattenimento plus, anche mantenendo il proprio profilo Netflix, oppure potrà fruire del servizio Netflix direttamente attraverso l’app disponibile su Sky Q.