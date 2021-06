Netflix: i film e le serie tv in arrivo prossimamente

Tra gli annunci della Geeked Week, il rinnovo di "Tenebre e ossa" per una seconda stagione "Tenebre e ossa" Credit: © Netflix Giulia Ausani







In questi giorni è in corso la Geeked Week di Netflix, una settimana di annunci su rinnovi, nuovi film e serie tv che arriveranno prossimamente sulla piattaforma streaming. Ecco i dettagli su tutte le novità annunciate giorno per giorno.

Lunedì 7 giugno è stato annunciato il rinnovo per una seconda stagione di "Tenebre e ossa", la serie basata sui romanzi del GrishaVerse di Leah Bardugo.

Annunciata anche l'uscita di diversi film: il 20 agosto arriva "Sweet Girl", in cui Jason Momoa interpreta un padre disposto a tutto per proteggere la figlia; il 25 giugno esce "The Ice Road", in cui Liam Neeson si lancia in un disperato viaggio sul ghiaccio per salvare dei minatori intrappolati. Prossimamente arriverà anche l'action horror "Blood Red Sky", in cui una donna sprigiona la sua sete di sangue da vampira per salvare il figlio dai terroristi che stanno dirottando l'aereo su cui viaggiano.

Svelate anche le uscite del film d'azione "Kate" (10 settembre) e di "The last mercenary" con Jean-Claude Van Damme (dal 30 luglio).