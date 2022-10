Netflix: l’abbonamento con pubblicità arriva a novembre

Quanto costa, i dettagli delle pubblicità e cosa cambia con l'introduzione di un nuovo piano di streaming con gli spot Cecilia Uzzo







Detto, fatto: pochi mesi dopo l’annuncio di un piano più economico con l’aggiunta di spot, Netflix lancia l’abbonamento con pubblicità. Si chiama “Base con pubblicità”, costerà 5,49 euro al mese in Italia e sarà disponibile dal 3 novembre (alle ore 17.00).

Questo tipo di abbonamento - che sarà attivo anche in Canada e Messico (dal 1 novembre) e poi in Australia, Brasile, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti - va ad aggiungersi agli altri privi di pubblicità: Base a 7,99 euro al mese; Standard, 12,99 euro al mese e Premium 17,99 euro.

Come funzionano le pubblicità

Il COO di Netflix Greg Peters ha spiegato che gli spot della durata di 15 o 30 secondi saranno trasmessi ogni ora di visione di film o serie tv. Le pubblicità non proporranno comunque contenuti politici o prodotti e servizi (armi, sigarette, etc) considerati poco adatti da Netflix.

Per quel che riguarda i film originali, ci sono due modalità di trasmissione degli spot. I nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma streaming - per esempio “Glass Onion: Knives Out” (dal 23 dicembre) - non avranno interruzioni pubblicitarie, perché il blocco verrà inserito prima, in modo da mantenere il più possibile l’esperienza di visione vicina al modello cinematografico. Quelli presenti in catalogo da tempo, invece, avranno il blocco pubblicitario prima dell’inizio e a metà circa.

Nel piano Base con pubblicità, la risoluzione video sarà 720p e il download non sarà disponibile. Per questioni legate alle licenze dei singoli titoli, non saranno disponibili alcuni film e serie, ma Peters ha assicurato che si tratta di una quota minima, il 5-10% del totale.

Piano Base con pubblicità, cosa cambia in sintesi